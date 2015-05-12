Как поднять бизнес в гору?

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Во втором квартале 2017 года банки существенно снизили ставки по кредитам для бизнеса. А это значит, что наступило выгодное время для изучения предложений. Финансовые продукты помогут создать новую платформу для дальнейшего развития существенно снизить затраты на выплаты по имеющимся кредитам.

Сегодня на рынке представлены кредитные продукты для решения любых задач. Одни из самых выгодных условий для пермских бизнесменов предлагает банк «Урал ФД».

Благодаря обновлённой линейке продуктов предприниматели могут взять средства на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиционные затраты, приобретение недвижимости, покупку автотранспорта и техники, участие в государственных закупках и тендерах.

Минимальная процентная ставка составит 13% годовых*. Клиентам доступны кредиты на сумму до 14,5 млн руб. с удобными графиками платежей и сроком оплаты до 10 лет.

Евгений Ощепков, заместитель председателя правления банка «Урал ФД»:

— Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому весьма активно кредитуем реальный сектор экономики. Низкая процентная ставка, удобный график платежей, комфортный срок кредитования, возможность получения отсрочки и одобрения в течение трёх дней делают нашу продуктовую линейку выгодной для клиентов и конкурентоспособной среди предложений других банков.

Также со второго квартала 2017 года представителям малого бизнеса стал доступен кредит «Рефинансирование». Теперь предприниматели могут выгодно погасить задолженность перед другими банками или лизинговыми компаниями. По словам Евгения Ощепкова, этот продукт призван существенно снизить затраты клиентов на решение их бизнес-задач.

Отметим, что для крупного и среднего бизнеса предусмотрены индивидуальные условия рефинансирования.

Кредитование от банка «Урал ФД» становится доступным инструментом для разви- тия компаний, который позволяет на выгодных условиях достичь своих бизнес-целей. Узнать более подробную информацию можно в офисе обслуживания корпоративных клиентов, на сайте www.uralfd.ru или по телефону 8-800-300-20-70 .

* 13% — минимальная ставка для кредита «Бизнес-ипотека» при условии наличия положительной кредит- ной истории. Срок кредитования — до 10 лет. Выдаётся на сумму от 500 тыс. до 14,5 млн руб. Страховое обес- печение возможно за счёт кредитных средств. Не требуется дополнительный залог. Разовая комиссия — от 0,5%, но не менее 3 тыс. руб.

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ No249 от 12.05.2015.

На правах рекламы