Работодатели гасят долги по зарплате после рекомендация комиссии

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В минувший четверг, 22 июня, состоялось заседание межведомственной комиссии по снижению напряжённости на рынке труда. В её задачи входит рассмотрение проблемных вопросов в сфере трудовых отношений.

Члены комиссии — представители администрации Перми, налоговой службы, прокуратуры, инспекции по труду, службы судебных приставов, Центра занятости населения Перми и Пермского крайсовпрофа.

Пять предприятий Свердловского и Индустриального районов, имеющие задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере более 19 млн руб., были приглашены на заседание комиссии. Была рассмотрена ситуация на предприятиях-должниках и определены сроки погашения задолженности.

Практика показывает эффективность этой меры: так, после мартовского заседания три предприятия выполнили рекомендации комиссии: изыскали средства и погасили долг перед работниками в объёме 43 млн руб.