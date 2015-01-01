Максим Решетников посетил ведущие предприятия Индустриального района

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На «Гознаке» глава региона осмотрел инженерный и производственный корпус фабрики, ознакомился с технологией изготовления федеральных марок и провёл совещание с руководством АО «Гознак». Пермская фабрика «Гознак» — это крупнейшее полиграфическое предприятие, одно из самых современных производств в Европе, лидер на рынке защищённой полиграфии. Фабрика специализируется на выпуске банкнот, защищённой полиграфической продукции, ID-документов и пластиковых карт.

На ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Максиму Решетникову показали, как осуществляется управление технологическими процессами из центрального пункта управления. Также глава региона побывал на комплексе переработки нефтяных остатков и собственной газотурбинной электростанции.

Предприятие перерабатывает порядка 14 млн т нефти и газового сырья в год, производит более 60 наименований нефтепродуктов, в том числе дизельное топливо и бензины, соответствующие экологическим нормам «Евро-5», продукцию газопереработки с высокой добавленной стоимостью. Более 50% выпускаемой продукции отгружается на экспорт.

«Сегодня мы посетили два предприятия-лидера пермской промышленности — «Гознак» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Предприятия много вкладывали в своё развитие в последние годы, при этом у каждого из них есть план дальнейших действий и вопросы к региональным, городским властям, которые нужно решить, чтобы эти планы реализовались. Это вопросы, касающиеся землеотводов, коммунальной инфраструктуры, государственной поддержки инвестиционных проектов, содействия в подготовке кадров. Понятно, какая поддержка нужна, и она будет оказана. Предприятия — это рабочие места, налоги, это фундамент завтрашнего дня экономики края», — отметил Максим Решетников по итогам визита.

«Без поддержки властей мы не реализовали бы те амбициозные задачи, которые поставили. За последние 15 лет инвестировано 98 млрд руб. в технологии, которые позволяют работать эффективно и быть лидером российской нефтепереработки. Мы не останавливаемся на достигнутом, формируем стратегию на следующее десятилетие. Благодаря поддержке властей Пермского края все поставленные цели будут достигнуты», — прокомментировал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.