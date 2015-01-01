В Прикамье ввод жилья сократился в четверть

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Как сообщает Пермьстат, в Пермском крае в период с января по май 2017 года в эксплуатацию сдано 3254 квартиры общей площадью 211,8 тыс. кв. м, что составляет 74,3% от аналогичного периода прошлого года.

В то же время индивидуальными застройщиками построены жилые дома общей площадью 99,9 тыс. кв. м (на 17,9% больше, чем годом ранее).

Cредняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа составила в 38515 руб.