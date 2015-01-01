В Березниках городской суд переехал на ул. Свободы, 43а

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Сегодня в Березниках местная Фемида справляла новоселье. Городской суд переехал в отремонтированное трёхэтажное здание бывшего профессионального училища по адресу: улица Свободы, 43а.

На трёх этажах современного здания общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров нашлось место судьям обеих коллегий, просторным судебным залам, удобным кабинетам, помещениям для конвоя, камерам для подсудимых. Тут также есть зал для работы суда присяжных, который начнёт рассматривать дела с 1 июня будущего года.

Напомним, ранее уголовная коллегия Берерзниковского городского суда долгое время заседала на ул. Преображенского, 17 — в здании, построенном ещё в 30-е годы прошлого века, а гражданская — на ул. Пятилетки, 80 — на первом этаже жилого дома. И если представители первой коллегии мёрзли зимой в насквозь пробиваемых уральскими морозами помещениях, то гражданские судьи страдали от тесноты. Последним под судейские комнаты и прочие помещения переоборудовали бывшие кухни, санузлы.





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