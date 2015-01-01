В Перми реконструируют сквер имени Розалии Землячки

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Накануне, 22 июня на объезде объектов, которые попали в масштабную программу благоустройства в Пермском крае, был представлен проект реконструкции сквера имени Розалии Землячки. Это один из самых долгожданных объектов для жителей Мотовилихинского района. Глава региона Максим Решетников ознакомился с проектом и пообщался с жителями микрорайона.

Капитальный ремонт сквера рассчитан на два года. Начать его планируется в конце июля, сейчас объявлен конкурс на выбор подрядной организации. Средства на реконструкцию сквера будут выделены из городского бюджета.

Скверу планируется вернуть исторический облик. Будет реконструирован фонтан в центре сквера — его, как и прежде, украсят головы львов. В следующем году будут отремонтированы прогулочные дорожки, обновлено уличное освещение, высажены деревья и кустарники. Ограждение будет выполнено из современных полимерных материалов по эскизам старого чугунного ограждения, входная группа также будет восстановлена в историческом варианте.

«В крае проводится большая комплексная программа по благоустройству территорий общественных зон, парков, скверов в зонах жилой застройки по всему краю. Я поставил перед руководством территорий задачу: в течение пяти лет привести в порядок большинство общественных зон с тем, чтобы нам хотелось выйти на улицы прекрасных городов. В первую очередь это будет программа городов региона — Пермь, Соликамск, Березники, Кунгур, Кудымкар», — отметил Максим Решетников.

«Администрация города вернёт этому скверу исторический вид — ограждения, фонтан, отремонтируем дорожки. Но внутреннее наполнение сквера должно соответствовать современным требованиям — это и установка спортплощадки, оборудование детской игровой зоны», — рассказал о планах глава Перми Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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