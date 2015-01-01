Более 800 пермяков приняли участие в акции «Свеча памяти»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

9 мая вся Россия отмечает День Победы — «праздник со слезами на глазах». Но есть ещё одна важная дата в истории нашей страны, которую россияне помнят и чтят — 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унёсшая миллионы жизней

В Перми 22 июня пермяки пришли к памятнику Героям фронта и тыла, чтобы вспомнить, сказать «спасибо» и зажечь свечи в память соотечественников, приближавших Победу в Великой Отечественной войне.

Мемориальная акция «Свеча памяти» собрала более 800 человек на площади около монумента. Это событие третий год организует для жителей Перми партия «Единая Россия» совместно со своим молодёжным крылом — «Молодой Гвардией Единой России». В этом году партнёрами акции выступили региональный координационный совет сторонников партии «Единая Россия» Пермского края, Пермский академический Театр-Театр и АНО «Краски жизни».

В этот день пермяки говорят о том, почему важно хранить в сердце и памяти страшные события войны.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— На этой акции собрались люди, чтобы почтить погибших в сражениях Великой Отечественной войны и на трудовом фронте — своих близких и родных. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой не коснулась бы та далёкая беда. У меня два деда погибли на этой страшной войне. Бабушка получила медаль за трудовую доблесть, работая на лесозаготовке.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам:

— У нас сегодня особый день, у всех, кто считает себя гражданином России. День 22 июня стал трагедией, но спустя 1418 дней война закончилась Великой Победой нашего народа. Именно поэтому нужно для себя сделать главный вывод: мы не вправе допустить, чтобы кто-то посмел нарушить рубежи нашей Родины, нарушить суверенитет России.

Из таких историй — личных и не приукрашенных — и состоит память всех жителей Перми и других городов. И на акции «Свеча памяти» люди делились рассказами о своих семьях, передавая друг другу кусочки истории.

Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Это день памяти и скорби, святой день для всех нас. У меня воевали оба деда. Один из них погиб, второй был тяжело ранен. Военный опыт современного поколения не сравнить с теми ужасами, через которые прошли наши деды. Отрадно, что на акции собрались люди всех возрастов. Здесь есть и ветераны, и молодёжь. Ценно, что подрастающее поколение чтит память предков.

Молодёжи на акции было действительно много. Студенты, школьники и даже дошколята пришли зажечь свечи в память о героях Великой Отечественно войны.

Игорь Новосёлов, руководитель пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»:

— Молодогвардейцы уже третий год помогают в организации и проведении «Свечи памяти», для нас это очень почётно. Мы помним и чтим традиции, помним тех, кто защищал нашу Родину. Команда «Молодой Гвардии» не только сегодня, но и на протяжении всего года принимает участие в патриотических мероприятиях, а также оказывает волонтёрскую помощь ветеранам.

Иван Шапорев, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, профессор, кандидат геолого-минералогических наук:

— С каждым годом нас, ветеранов, становится всё меньше. Вы, молодое поколение, — наши приемники. Надеемся, что вы сумеете отстоять честь наших прадедов и дедов, которые своим трудом и жизнью ковали общую Победу.

Алексей Блюмин, руководитель пермского регионального отделения российской молодёжной организации Российские студенческие отряды:

— 22 июня началась страшная война. И важно, чтобы молодёжь понимала, что именно благодаря подвигу наших дедов и прадедов мы живём сейчас под мирным небом над головой. С каждым годом всё больше молодых людей присоединяются к этой традиционной акции. Но помимо этого мы не забываем и о других важных вещах. Регулярно встречаемся со школьниками, чтобы рассказать им о том, почему важно не забывать военный подвиг предков; помогаем ветеранам. А также организуем встречи подрастающего поколения с ветеранами. Это очень важно для тех, кто прошёл войну, — знать, что их помнят и благодарят за мужество и героизм. Именно во время общения с ветеранами у молодёжи есть шанс хоть чуть-чуть пережить те моменты, которые пережило в годы войны старшее поколение.

Во время акции актёры Пермского академического Театра-Театра прочитали стихи о войне и письма с фронта, а танцоры исполнили трогательный воздушный танец под живую музыку. Строки, которые прозвучали около памятника, заставили многих прослезиться.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Люди собираются на акции «Свеча памяти» по зову сердца. Здесь наши горожане могут прочувствовать толику того испытания, с которым столкнулись наши предки в 1941 году. Великая Отечественная война — самая страшная трагедия XX века. Наша страна потеряла более 28 миллионов человек. До сих пор находят братские могилы. Великая Отечественная — большой урок для всего человечества. Любая война — это боль, слёзы, горе, унесённые людские жизни и исковерканные судьбы. И ни один житель страны не остался в стороне от тех событий. И эта акция — большая хорошая прививка патриотизма для молодого поколения.

В честь всех, кто пережил страшные события 1941-1945 годов, а также тех, кто сложил головы на фронте и в тылу, горожане зажгли сотни свечей.

Сверкающими огоньками на площади перед монументом выложили фразу «Клянёмся помнить».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края