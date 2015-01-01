Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 23 по 30 июня

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Несмотря на то, что погода радует пермяков с переменным успехом, насыщенная культурная жизнь в городе и крае не даст заскучать в летние выходные. На предстоящей неделе многие пермяки, возможно, захотят сходить в кино — в прокат выходит третий фильм франшизы «Гадкий я». На этот раз зрителей ждёт брат главного «гадкого» героя и несравненные миньоны в образе… уголовников. Меломанов ждёт выступление пермского дуэта The 7/9 project и джазовый концерт Кливленда Уоткисса и группы «Олд Фэшн трио», а поклонники изобразительного искусства увидят «Неуловимый авангард» и «Выставку № 4».

Главные события же будут сосредоточены вокруг разнообразных фестивалей, по традиции, приуроченных к периоду белых ночей. Пермяков вновь ждут «Тайны горы Крестовой», «Крылья Пармы», «Небесная ярмарка», «Rock-line», а также фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник», «Театральная бессонница» и многое другое. Продолжаются события Большого летнего фестиваля «Пермский период» и «Субботы на набережной».

В Перми продолжается большой летний фестиваль «Пермский период», в рамках которого каждый уик-энд на эспланаде происходят какие-то мини-фестивали. В ближайшие выходные одновременно пройдут фестиваль уличных театров и гастрономический фестиваль.

«Фестиваль уличных театров»

Двухдневный Международный фестиваль уличных театров откроется парадом мировых и российских коллективов — свыше 100 артистов пройдут от Органного зала филармонии до Театра-Театра. За полчаса яркого шествия пермяки увидят огненный корабль, летающих артистов из Европы и магических марионеток.

Органный зал — Театр-Театр, 24 июня, 16.00

Главные события фестиваля состоятся на площади перед Театром-Театром, где установят три сцены и акробатические конструкции для летающих артистов и откроют специальное пространство для малышей. Театральные педагоги будут заниматься с ребятами в субботу и воскресенье с 12:00 на улице и в фойе Театра-Театра.

Веселить и шокировать пермяков будут театральные коллективы из России, стран Европы и Азии. Все события — бесплатные. За время фестиваля на театральной площади можно будет увидеть супрематических крестьян в стиле Казимира Малевича, фьёков — светящихся жителей заснеженных новогодних островов — и Леди Дракон.

Среди участников фестиваля:

шоу «MUARE» (Испания-Франция-Англия);

«Огненные люди» (Россия) — передвижная карнавальная мастерская с огненно-пиротехническими спектаклями;

Андрей Климак (Россия) — яркий, но тонкий клоун, обладающий изысканным вкусом; он интересен и понятен ребёнку и взрослому, новичку и эстету;

труппа «Рупор» (Россия), соединяющая исторические, документальные, этнографические и художественные исследования в спектакле о «Серебряном веке»;

«Туки-Луки» (Россия, Пермь) со зрелищными и красочными, по-настоящему добрыми кукольными спектаклями;

уличный театр Freak Fabrik (Россия), специализирующийся на создании мультижанровых спектаклей и перформансов;

CIA. ZERO EN CONDUCTA (Испания ) и магическое шоу для всех возрастов с использованием театра жестов и марионеток;

Liquid Theatre (Россия) и performance «Супрематические крестьяне»;

шоу клоунов «Ы и Пампуша» — синтез лирической клоунады, уличного театра, чёрно-белого кино, фокусов с элементами мастер-класса по развитию у детей и взрослых новых навыков общения.

Каждый фестивальный день будет завершаться серией огненных шоу.

В фойе Театра-театра откроется бесплатная мастерская для детей «Кукольная кухня». Маленькие пермяки (рекомендуемый возраст — до 8 лет) займутся созданием героев и реквизита для спектаклей и поставят свои первые спектакли.

«Кукольная кухня»

Постановки покажут и профессионалы — для гостей «Кухни» театры «Светлячок» и «Кот Морковкин» дадут два спектакля: «Солнечная сказка» и «Красная шапочка». Начало каждого спектакля — в 11:30 в субботу и воскресенье.

«Кукольная кухня» будет работать 24 и 25 июня. Начало работы творческих площадок — в 11:00, 12:20, 14:20. В 14:00 каждый день — парад кукол. Вход свободный.

Площадь перед Театром-Театром, 24 июня, 16:30; 25 июня, 13.00, программа на сайте http://www.coingroup.ru/ru/events/2014/

Продолжаются «Субботы на набережной». 24 июня состоятся события для тех, кто неравнодушен к спорту, играм и фокусам.

В 12:00 на набережной можно будет присоединиться к городской тренировке по йоге или кроссфиту. На главной сцене в 13:00 начнутся карибские танцы.

С 14:00 до 16:00 в зоне променада проходят «Шахматные бои» и настольные игры. В интеллектуальном кафе в 15:00 стартует встреча «Путешествия по Каме с писателями и журналистами XIX века», ведущая — Елена Власова.

Главным вечерним событием дня станет открытая игра «Мозгобойня». Это двухчасовая командная игра, которая проходит уже почти в сотне городов России и Европы. Начало в 18:00.

Анимационные программы от уличного театра «ПТАХ», игротеки и конкурс граффити ждут участников и зрителей в течение дня начиная с 14:00.

С 16:00 до 18:00 на главной сцене шоу фокусов Дамира Стоуна — участника телешоу «Удиви меня», лауреата конкурса «Я знаменит», мага, волшебника, иллюзиониста.

Набережная, 24 июня, с 12.00

В Перми пройдёт гастрономический фестиваль «Театр-Еды».

Территория фестиваля будет разделена на тематические зоны, задача которых будет показать культуру и кухню разных стран.

В программе:

фудкорты с ресторанами (русская, восточная, европейская, североамериканская кухня);

маркет с гастрономическими стартапами;

фермерский рынок с продуктами от локальных производителей;

детская кулинарная школа;

гастрономический театр с мастер-классами шеф-поваров;

лекторий под открытым небом;

открытый кабинет диетолога.

Посетители смогут принять участие в состязании на самое быстрое поедание пончиков.

Площадь у Театра-Театра (от театра слева, у входа в «Сцену-Молот»), 24 и 25 июня, с 12.00 до 22.30

Школа дизайна «Точка» проведёт семейный open-air «Вокруг Точки».

На фестивале гостей будут ждать мастер-классы, кинотеатр, танцы, однодневные кафе и многое другое. На территории школы будут работать творческие площадки, посетить которые можно будет всей семьей. Дети и родители смогут принять участие в создании блокнотов, открыток, керамических изделий, попробовать себя в искусстве каллиграфии, линогравюры, мультипликации.

Участники семейного фестиваля смогут посетить танцевальные мастер-классы, а также послушать музыку Jetpack Grand Escapade. Для гостей, предпочитающих спортивный отдых, будет проведена тренировка баскетбольной командой «Парма».

На площадке «Мастерская образовательного азарта» учебного центра «Современное образование» будут организованы увлекательные настольные игры, способствующие развитию математических навыков, речи, логического мышления детей 5-6 лет. Пройдут консультации специалистов по услугам центра. Родители смогут посетить лекцию нейропсихолога на тему «Как помочь ребенку стать успешным».

У всех желающих будет возможность сделать оригинальные снимки в фотозоне. Кроме того, на территории школы будут работать зоны игр, кинотеатр, кафе, маркет.

Школа дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а), 24 июня с 12:00 до 16:00

Одним из главных событий новой недели станет очередной ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (0+). Три года подряд, начиная с 2012 года, гостей и жителей города радовала своим творчеством балетная труппа Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, каждый раз представляя новую программу; в 2014 году гору Крестовую для себя открыл Пермский академический Театр-Театр, который сначала представил концертную программу, а в 2015 году продолжил участие в фестивале более масштабным проектом «Паруса на закате», представив на горе Крестовой в лучах губахинского заката мюзикл «Алые паруса». В 2016 году Московский музыкальный театр Алексея Рыбникова представил зрителю рок-оперу «Юнона и Авось» в проекте «Закат на Крестовой. Аллилуйя любви!»

В 2017 году пришла очередь пермской классики: будет показан легендарный балет «Ромео и Джульетта» в исполнении «Балета Евгения Панфилова» в постановке самого основателя театра. Постановка будет адаптирована под ландшафт, балет будет сокращён с трёх до одного акта и продлится 1 час 15 минут. Кульминация спектакля должна состояться в момент заката солнца.

Губаха, вершина горы Крестовой, 24 июня, 21:30

Имеет смысл прибыть в Губаху заранее: перед «балетом на закате» состоится фестиваль воздушных змеев «Раскрась небо Губахи!»

В программе:

конкурс на самый оригинальный дизайн воздушного змея;

мастер-классы по изготовлению бумажных змеев, крыльев и ветряных мельниц;

интерактивные площадки с огромными деревянными играми;

развлекательная программа и розыгрыши призов.

Главным событием станет массовый запуск 300 воздушных змеев.

Губаха, гора Крестовая, 24 июня, 13.00

В этот же день пройдёт восьмой авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+). Пилотажная программа авиашоу состоит в этом году из выступлений лётчиков из Перми и Светланы Капаниной, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации (Guinness World Records). В программе — показательные выступления самолета Як-52 (Пермь), планеры, купольная акробатика парашютистов Пермского авиационного спортивного клуба. В статической экспозиции — самолеты Ту-134, МиГ-31, Як-40. Детская площадка «Крылышки Пармы» ждёт маленьких любителей авиации на игры, развлекательные интерактивы, конкурсы и викторины для детей любого возраста. Кроме того, зрители увидят товарищеский баскетбольный матч между лётчиками и профессиональными баскетболистами.

Авиабаза «Сокол», 24 июня, 12:00

XVI Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) стартует в тот же день — 24 июня. Фестиваль делится на спортивную часть и «Воздушные баталии»: в первой части воздухоплаватели борются за личное первенство, вторая — это командные состязания. Армии «Жёлтых», «Синих», «Красных» и «Белых» ведут «бои», завоёвывая воздушное и земное пространство Кунгура и окрестностей.

Всю неделю проходит культурная программа: конкурсы, дискотеки, выставки и концерты. На открытии выступит группа «Премьер-министр». В последний день фестиваля зрителей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов» — в сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку. Кроме того, в честь закрытия состоится концерт группы «Хитобой» (Казань).

Кунгур, стадион «Труд», с 24 июня: открытие 24 июня, 20:00; закрытие 1 июля, 22:00

Под конец следующей недели, 30 июня, стартует рок-фестиваль «Rock-Line» (12+). На настоящий момент на участие в фестивале подано 311 заявок из 47 городов России, а также из Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Австрии, Германии, Франции. В этом году фестиваль будет продолжаться не два, а три дня: помимо двух дней жаркого выступления групп на аэродроме в Лысьве 31 июня и 1 июля, будет организовано специальное событие 2 июля в селе Кын — музыкально-ландшафтное шоу «Линия камня» — коды реки Чусовая».

Лысьва, аэродром, 30 июня — 1 июля, село Кын, 2 июля

Если и этих фестивалей кому-то покажется мало, отправляйтесь на фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» (0+) где будет возможность попробовать русскую национальную кухню. Названия блюд звучат, как песня: «шти», «шаньги», «сыта», «тюря», «вареник» (ударение на последнем слоге), «пироги с пистиками», «губница», а во главе угла он — «хлебушко», сепычёвский «ярушник». Специально для детей будут подготовлены и проведены мастер-классы по выпечке открытой шанежки.

Село Сепыч Верещагинского района, 24 июня

Администрация Мотовилихинского района Перми совместно с юношеской спортивной школой по гребным видам спорта проводит открытый кубок района по гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках класса «Дракон».

Гонки на драконах

24 июня в акватории Мотовилихинского пруда соберутся байдарочники и каноисты. 25 июня состоятся зрелищные соревнования на лодках класса «Дракон» среди женских, мужских и смешанных экипажей на дистанции 500 и 2000 метров.

Мотовилихинский пруд, 24 июня, 10.00; 25 июня, 11.30

Как уже несколько лет подряд, Пермский ТЮЗ проводит «Театральную бессонницу» (16+). Только этой ночью зрители увидят сразу все четыре премьеры сезона: «Каникулы в Лукоморье», «Продавец дождя», «Преступление и наказание» и «Еврейское счастье». Гости станут свидетелями вручения премии «ЭКСклюзив» и побывают на мастер-классе британского хореографа Марии Корипас. На «Бессоннице» зрители познакомятся с пьесой, которую сами же пишут в социальной сети «ВКонтакте» — это будет сказочная история о рыцарях и принцессах, в которой Дракон страдает от неразделённой любви и сражается с главным злодеем — богиней войны Фрейей. Будет предоставлена возможность примерить театральные костюмы и выйти на сцену в качестве артиста в интерактивном спектакле «Театр на бегу».

Пермский театр юного зрителя, 27 июня, 22:30

Меломанов порадует выступление Кливленда Уоткисса (Великобритания) и группы «Олд Фэшн трио» (Екатеринбург) (18+). Кливленд Уоткинсс — педагог, преподаватель вокала в школах, колледжах и университетах Великобритании. Совсем недавно Кливленд выступил в двух новаторских джазовых операх Джулиана Иосифа, Bridgetower и Shadowball. Он выступает во многих крупнейших концертных залах, на фестивалях и в клубах по всему миру с его VocalSuite, сольном исполнении с электронными обработками голоса. В Перми он выступит в сопровождении «Олд Фэшн трио» в составе: Александр Булатов (контрабас) Артем Иванов (барабаны) Антон Зубарев (фортепиано).

Ресторан «Форт-Гранд», 29 июня, 20:00

Пермский дуэт The 7/9 project представит свою новую концертную программу «Звёзды и маяки» (0+). «Музыка, которую мы выбираем, чтобы слушать или исполнять самим, указывает нам путь среди повседневности, ведёт от одного настроения или состояния к совершенно другому. Музыка — сплав естественного и рукотворного: природные акустические явления соединяются в ней с человеческой мыслью, с авторским видением. Мы постарались сделать программу интересной разным слушателям, поэтому в неё входят и наши собственные песни, и композиции других исполнителей», — рассказали музыканты The 7/9 project.

Пермский планетарий, 25 июня, 19:00

Выставка «Неуловимый авангард» (0+) стала результатом полугодовой экспедиционной работы группы независимых исследователей из Екатеринбурга в партнёрстве с Пермским краеведческим музеем, Пермской художественной галереей, Государственным архивом Пермского края, Пермским государственным архивом социально-политической истории, Краснокамским краеведческим музеем и экспертами в области краеведения, истории, архитектуры, и городского развития. Результаты исследования будут представлены на спецпроекте Четвёртой Уральской индустриальной биеннале современного искусства осенью 2017 года.

Центр городской культуры, с 23 июня

Продолжает работу «Выставка №4» (0+). В экспозиции представлены лучшие работы, отобранные кураторами выставки — дизайнером Петром Стабровским и студией «Кама» — проекты по графическому, предметному, веб-дизайну, объёмно-пространственному проектированию и другие. Их авторы — ученики 7-11 классов пермской школы дизайна «Точка».

Пермская арт-резиденция, до 30 июня

Ещё одна ученическая выставка открылась в Дома художника — здесь представлены работы учащихся пермской детской художественной школы № 2. Тематика и жанры представленных работ разнообразны, присутствуют и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и бытовой жанр.

Дом художника, до 13 июля

Студия Universal Pictures выпускает в прокат новый мультфильм — зрителей ждёт «Гадкий я 3» (6+), в котором появится родной брат Грю. Третья часть популярной франшизы расскажет зрителям о ещё одном злодее — заклятом враге Грю по имени Бальтазар Братт. Ставший звездой в 1980-е, он продолжает жить прошлым, носит забавную причёску и использует в качестве оружия кубик Рубика.

Во всех кинотеатрах города, с 29 июня

Состоится публичная лекция кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории, публичного интеллектуала Вячеслава Ракова на тему «Пермь как цивилизационное пограничье».

Пермь — живой или выдуманный город?

Можно ли жить в Перми по-европейски?

Как мутирует и куда движется Европа?

Так ли уникальна европейская цивилизация?

Бар Kavinsky, 29 июня, 18.30

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