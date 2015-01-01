25 нефтяников представят Прикамье на конкурсе профессионального мастерства «ЛУКОЙЛа»

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На минувшей неделе 148 нефтяников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на площадке цеха добычи нефти и газа №4 в Полазне в рамках конкурса профессионального мастерства поборолись за звание лучших.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте поделили ЦДНГ№4 и ЦДНГ№1 — по шесть наград. На втором месте — ЦДНГ№7 с пятью наградами и на третьем — ЦДНГ№2 с четырьмя победами.

Дипломы победителям вручали генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, глава Добрянского района Пермского края Константин Лызов и председатель объединённой профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев, а также другие руководители предприятия.

«Наши работники, как молодые, так и опытные, с большим азартом принимают участие в этих соревнованиях. Сегодня помимо скорости и качества работы очень важна безопасность труда и производственных процессов. По этой причине впервые в списке дисциплин появилась профессия «Спасатель нештатных аварийно-спасательных формирований», — рассказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

25 человек из списка победителей представят Пермский край на VIII конкурсе профессионального мастерства рабочих организаций группы «ЛУКОЙЛ», которой пройдёт в августе в Волгограде.

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