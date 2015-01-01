25 нефтяников представят Прикамье на конкурсе профессионального мастерства «ЛУКОЙЛа»
На минувшей неделе 148 нефтяников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на площадке цеха добычи нефти и газа №4 в Полазне в рамках конкурса профессионального мастерства поборолись за звание лучших.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте поделили ЦДНГ№4 и ЦДНГ№1 — по шесть наград. На втором месте — ЦДНГ№7 с пятью наградами и на третьем — ЦДНГ№2 с четырьмя победами.
Дипломы победителям вручали генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, глава Добрянского района Пермского края Константин Лызов и председатель объединённой профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев, а также другие руководители предприятия.
«Наши работники, как молодые, так и опытные, с большим азартом принимают участие в этих соревнованиях. Сегодня помимо скорости и
25 человек из списка победителей представят Пермский край на VIII конкурсе профессионального мастерства рабочих организаций группы «ЛУКОЙЛ», которой пройдёт в августе в Волгограде.
Реклама