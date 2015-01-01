«Новогор» обследует в этом сезоне около семи километров сетей

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«Новогор-Прикамье» без раскопок обследует 6 тыс. 722 м сетей канализации и водопровода на наличие дефектов с помощью системы теледиагностики.

Специалисты заглянут внутрь трубопровода и определят техническое состояние трубопровода без раскопок, чтобы в дальнейшем скорректировать планы ремонтных работ и предупредить серьёзные утечки, а также потенциальные аварии.

В основном специалисты лаборатории диагностики с помощью специального видеооборудования проверяют состояние канализационных труб. Часто выявляемые дефекты — жировые отложения, трещины, смещения, расхождения труб в стыках, скопление мусора, выкрашивание бетона, коррозия. В наиболее аварийном состоянии находятся сети в центре города, проложенные в 50-80 гг. XX века. Заявки в компанию на обследование поступают ежедневно. Помимо аварийных выездов инженеры-диагносты выполняют за неделю шесть-семь плановых осмотров. Водопроводные сети обследуются обычно во время остановов водозаборов или отключений на сетях.

Так, техническое состояние нескольких железобетонных и керамических коллекторов определят в Кировском, Дзержинском районе, используя робот на движущейся платформе. На сетях меньшим диаметром осмотр проведут с помощью мобильного диагностического комплекса с поворотной видеокамерой, которая позволит осмотреть трубу с разных ракурсов.

По словам начальника службы АСУТП Станислава Куприянова, будут обследованы водопровод Гайва—Закамск, трубопровод на ул. Ветлужская, водовод от насосной станции Западная, водовод на ул. Генкеля, канализационный коллектор на ул. Закамская путём нанесения на внутреннюю поверхность труб цементно-песчаного покрытия.