«УРАЛХИМ» пополняет вагонный парк инновационными цистернами

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Компания «УРАЛХИМ» и завод «ТихвинХимМаш» (ТХМ, входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединённая Вагонная Компания») подписали соглашение о поставке вагонов-цистерн нового поколения для транспортировки аммиака.

Вагон-цистерна для перевозки аммиака производства ТХМ позволяет эффективно использовать габаритное пространство за счёт увеличенного до 92,7 куб м объёма котла и повышенной до 60,2 т грузоподъёмности. Увеличенный объём котла цистерны позволяет повысить объём перевозимого груза на 5-10%.

Вагоны-цистерны производства ТХМ используют теневую защиту, обеспечивающую перевозку аммиака с температурой наполнения до -33ºС, укомплектованы котлом со сливо-наливной и предохранительной арматурой. Срок службы вагона составляет 40 лет.

Всеволод Ковшов, директор ООО «УРАЛХИМ-Транс»:

— Наша компания регулярно проводит пополнение вагонного парка. На сегодняшний день доля инновационного подвижного состава «УРАЛХИМ-Транса» составляет около 10%. Расширение линейки специализированных вагонов способствует повышению эффективности логистической деятельности компании. Мы планируем и далее развивать партнёрские отношения с «ОВК». Наша цель — постоянное наращивание доли инновационного подвижного состава.

Первым этапом сотрудничества двух компаний стало подписание в 2013 году соглашения о долгосрочной аренде полувагонов и хопперов-минераловозов нового поколения производства «Тихвинского вагоностроительного завода». «ОВК» также является постоянным участником тендеров на закупку выгонов, проводимых компанией «УРАЛХИМ».

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»