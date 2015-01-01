На погашение долгов больниц в Прикамье выделят 300 млн руб.
Средства на погашение долгов краевые депутаты возьмут из денег, которые выделяются на погашение госдолга региона.
Сегодня, 22 июня, на пленарном заседании пермского Законодательного собрания в двух чтениях был принят законопроект, согласно которому предлагается перераспределение расходов средств из краевого бюджета между госпрограммой управления госдолгом Пермского края и госпрограммой развития здравоохранения Прикамья.
По словам министра финансов Пермского края Елены Чугариной, необходимо увеличить расходы на госпрограмму развития здравоохранения на 300 млн руб., а программу госдолга Пермского края, соответственно, сократить с 2,4 млрд руб. в год до 2,1 млрд руб.
«Просроченная кредиторская задолженность возникла в результате изменений тарифной политики фондов медицинского страхования и перераспределения объёмов медицинской помощи между первым и вторым уровнями оказания медпомощи. В результате объём кредиторской задолженности только за 2016 год вырос с 61 млн руб. до 250 млн руб.», — пояснила она.
По состоянию на 1 июня 2017 года данная задолженность составляет уже 434 млн руб.
Кроме увеличения финансирования сферы здравоохранения, депутаты предложили провести ряд мероприятий, которые должны улучшить финансовый климат отрасли. Например, с 1 июля 2017 года будут повышены подушевые нормативы финансирования по амбулаторно-поликлинической помощи, что позволит привлечь в систему финансирования около 60 млн руб.
Кроме того, предлагается ввести режим внешнего управления, через который все счета, оплата и заключение договоров будут проходить через краевое министерство здравоохранения. С учреждениями, которые попадут под погашение кредиторской задолженности, будут заключены индивидуальные соглашения о погашении этой задолженности, а также установлены индивидуальные целевые показатели.
Председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин считает, что проблема заключается не только в самой задолженности, но и в её последствиях в виде невыплаченной зарплаты сотрудникам государственных медучреждений:
«Мы попадаем под риск невыплаты заработной платы сотрудникам лечебных учреждений. Такого мы допустить не можем, поэтому при обсуждении законопроекта на собраниях комитетов было задано много вопросов, а после инициатива была единогласно поддержана. Мы получили заверение в том, что выделенные средства будут расходоваться под строгим контролем и нет оснований полагать, что эти средства будут расходоваться неэффективно».
По его словам, правительство берёт ситуацию под ежедневный мониторинг и через полгода отчитается за все выделенные средства. Впоследствии будет принято решение о продлении финансовой помощи на развитие здравоохранения.