Судебные приставы арестовали компьютеры ООО «АктивМедиа»

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Судебные приставы арестовали компьютеры и оргтехнику ООО «АктивМедиа» в счёт взыскания долга по заработной плате в размере 195 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, организация отказывалась выплачивать денежные средства взыскателю в добровольном порядке, в связи с чем приставы были вынуждены выехать в офис компании и арестовать компьютеры и оргтехнику.

Теперь настольный компьютер Mini PC, мониторы, принтер и стационарные телефоны будут реализованы в счёт погашения долга, если в ближайшее время ООО «АктивМедиа» самостоятельно не выплатит долг бывшему работнику.

«Новый компаньон»