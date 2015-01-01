Прокуратура оштрафовала сотрудника Пермского УФАС

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Исполняющего обязанности заместителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы привлекли к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

Основанием для этого непредоставление органам прокуратуры информации о месте жительства одного из работников, необходимой для осуществления надзорной деятельности. Информация не была предоставлена в связи с тем, что последний не давал согласие на раскрытие и передачу своих персональных данных третьим лицам.

Должностное лицо признано виновным и выплатит штраф.