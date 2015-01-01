БК «Парма» может получить финансирование при условии последующего выхода в плей-офф

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20 июня на комитете по социальной политике в Пермской городской думе обсуждался вопрос финансирования из городского бюджета БК «Парма».

О ситуации с выделением финансирования БК «Парма» рассказывал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин. По его словам, положительное решение вопросы может выгодно повлиять на имидж города и вдохновить детей заниматься спортом.

Увеличить финансирование планируется на 40 млн руб. По словам Сергея Сапегина, деньги будут потрачены на питание, страховку, зарплату спортсменам и административно-управленческому персоналу.

Но большая часть депутатов комитета была против выделения средств баскетбольной команде, так как в прошлом сезоне турнира Единой лиги ВТБ БК «Парма» одержал лишь одну победу в гостях, играя против «Цмоки-Минск» (счет 62:71).

«С усилением бюджета появятся новые игроки более высокого качества, которые смогут принести новые победы нашей команде. Тем самым позволив собрать более сильный клуб, как это бывает во всех клубах», — отметил депутат Пермской гордумы Владимир Плотников.

Также Владимир Плотников предложил при выделении финансирования поставить задачу баскетбольной команде «хотя бы в этом году выйти в плей-офф, а в следующем году получить хотя бы бронзовые медали».