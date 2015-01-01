Строительство поликлиник в Мотовилихинском и Индустриальном районе начнётся в этом году

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Во вторник, 20 июня, на заседании комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном собрании Пермского края обсуждались вопросы закрепления земельных участков для строительства детских поликлиник в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми.

Проектирование зданий детских поликлиники в Мотовилихе и Индустриальном районе планируется провести уже в этом году. Строительство социальных объектов начнётся после привязки внебюджетных средств к земельным участкам.

В частности, уже в июне на сессии Пермской годумы решится вопрос об изменении зонирования земельного участка по ул. Звонарёва 6а под строительство детской поликлиники на зону ЦС-1 (зона объектов здравоохранения). В июле он будет передан в собственность краевого минздрава.

По словам заместителя краевого министра строительства Александра Кузнецова, строительно-монтажные работы в Мотовилихинском и Индустриальном районах планируется начать уже в этом году.

Отметим, строительство будет вестись по типовым проектам, разработанным ещё в прошлом году. Один из них рассчитан на 350 посещений. Такие поликлиники планируется построить в Кировском и Свердловском районах Перми. Второй типовой проект, рассчитанный на 200 посещений, был спроектирован для соликамской поликлиники. Он будет использован при строительстве поликлиник в Орджоникидзевском районе Перми и Кудымкаре,

Земельный участок под строительство детской поликлиники в Индустриальном районе на ул. Карпинского, 97 уже закреплён за ДГКБ №5, которая в ближайшее время зарегистрирует право собственности на участок. На днях городская администрация инициировала снос 130 металлических гаражей в этом районе для освобождения участка под строительство.

Но, как выяснилось в ходе обсуждения, не во всех районах Перми вопросы строительства поликлиник решаются быстро. Так, техзадание на строительство поликлиники в Ленинском районе до сих пор не получено, в связи с чем вопрос закрепления конкретного участка для проведения строительно-монтажных работ здесь тормозится.

Депутаты комитета рекомендовали краевому правительству доработать этот вопрос до августа и впоследствии вернуться к его обсуждению. Они также пообещали держать эту ситуацию на контроле.

Напомним, всего в Пермском крае планируется построить к 2019 году 14 медучреждений, семь из них — детских. Пять в Перми и по одному в Соликамске и Кудымкаре.



