Пермские депутаты обсудят возможность выделения 40 млн руб. БК «Парма»

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Фото: БК Парма

15 июня в Пермскую гордуму был внесён проект «Об установлении расходного обязательства г. Перми в сфере физической культуры и спорта».

Согласно п.1 с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года предлагается установить расходное обязательство города на финансирование расходов баскетбольного клуба «Фонд развития пермского баскетбола «Парма»» в части затрат на страхование и питание спортсменов, оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов, проживающих на территории Перми, а также начислений по оплате труда.

При этом возмещение затрат будет производиться субсидиями.

Проект изменений внесён на рассмотрение депутатов главой Перми. Его обсудят на ближайшем пленарном заседании 27 июня.

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, речь идёт о сумме в 40 млн руб.

При этом прокуратура уже выступила против принятия изменений. В числе возможных рисков она называет риск неисполнения органами местного самоуправления вопросов местного значения, которые необходимо исполнять в обязательном порядке.

Также, по словам Надежды Агишевой, субсидия выделяется конкретному юрлицу без соблюдения принципа недопущения устранения конкуренции.





«Новый компаньон»