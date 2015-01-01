В Перми автор школьной методички пытается оспорить в суде запрет на её использование

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В понедельник, 19 июня, в Ленинском районном суде прошло предварительное заседание по иску автора методического пособия для учителей 9-11 классов «Изучение в школе истории сталинских репрессий» Андрея Суслова и «Центра гражданского образования и прав человека» к краевому управлению Роскомнадзора.

Иск поступил в Ленинский районный суд 31 марта этого года.

Напомним, методическое пособие было запрещено к использованию в декабре 2015 года и было внесено в список материалов, которые наносят вред здоровью детей.

Экспертизу школьного пособия проводили психолог аккредитованные эксперты Федеральной службы по надзору в сфере услуг связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Жанна Тачмамедова и педагог Ирина Мясникова.

Впоследствии за авторов учебника вступились Вольное историческое общество и Международное общество «Мемориал», опубликовав на своём сайте официальное письмо.

По мнению составителей письма, «экспертное заключение, написанное для Роскомнадзора под предлогом защиты детей от негативных эмоций, направлено на то, чтобы лишить школьников глубокого понимания истории отечества, скрыть от них её самые сложные и тягостные эпизоды. Более того, это заключение откровенно служит реабилитации сталинского террора и фактически представляет собой призыв к введению цензуры, запрещённой Конституцией РФ, создаёт прецедент, который может иметь самые печальные последствия».

«Новый компаньон»

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