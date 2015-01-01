В Пермском крае формируется новая молодёжная программа

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На фестивале дворового спорта глава Пермского края Максим Решетников встретился с молодёжью, в которой приняли участие участники пермской команды, победившей в национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, молодые спортсмены, представители дворовых видов спорта.

«Мы сейчас формируем новую молодёжную программу, чтобы с новым импульсом реализовать её. Нам бы хотелось видеть молодёжь активной, самостоятельной, готовой брать на себя ответственность за судьбу территории, региона, страны. Краю нужна профессиональная, образованная, обладающая социальными навыками, умеющая организовать своё время, досуг, пространство вокруг себя молодёжь. В программе мы собрали все проекты: волонтёрство, спорт, субкультуры, профессиональное образование и трудоустройство, культурная жизнь. Наша задача — максимально дать возможность молодёжи проявить себя по этим направлениям», — рассказал Максим Решетников.

Ребята задали главе Прикамья много вопросов. В частности, организатор граффити-контестов Никита Классен спросил о возможности проведения акций по украшению города. В ответ глава региона пригласил его к участию в конкурсе Стрит-арта, который проходит этим летом в Перми в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

Прозвучали вопросы и о развитии дворового спорта в Прикамье, трудоустройстве молодых специалистов, повышении доступности спортивной инфраструктуры, в том числе школьной и другие. Максим Решетников ответил на все вопросы и призвал молодых людей активно участвовать в формировании региональной программы, направленной на поддержку молодёжи.

«Это вы, молодые люди, наше настоящее и будущее, должны формировать запрос к власти, мы же — сервисная функция, которая должна обеспечивать необходимые ресурсы и инструменты, учить, делиться опытом, чтобы каждый из вас стал успешной личностью, смог самореализоваться», — отметил в завершении встречи Максим Решетников.

Главе региона подарили модель секции бетонного забора и баллон с краской для граффити. В конце встречи участники смогли сделать селфи с Максимом Решетниковым.

Исполнительный директор компании «GS-Team» Андрей Васькин отметил, что встреча была плодотворной.

«Глава края с интересом выслушал собравшихся активистов. Знаю, что многие вопросы, которые прозвучали на встрече, оперативно начали решаться, либо были решены прямо на месте. Это радует. Хотелось бы сделать такие встречи регулярными. Ребята у нас активные, у них много проектов, нужна помощь властей в их реализации», — сказал он.

Источник — администрация губернатора Пермского края