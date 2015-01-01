«Мотовилиху» банкротит поставщик комплектующих для военной техники На 6 июля назначено судебное заседание по иску ВНИИ «Сигнал»

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Фото: Константин Долгановский

2 июня в Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «СИГНАЛ» (Владимирская область) о признании несостоятельным ПАО «Мотовилихинские заводы». Задолженность ПАО «Мотовилихинские заводы» перед ВНИИ «Сигнал» составляет 32 млрд 124 млн руб.

АО «ВНИИ «Сигнал» участвует в производстве систем автоматизированного управления, электроприводов и электрогидроприводов, систем навигации, гидрообъёмных трансмиссий и пр. Предприятие демонстрирует положительные финансовые результаты: чистая прибыль ВНИИ «Сигнал» за 2015 год составляла 2,7 млрд руб.

«Мотовилихинским заводам» ВНИИ «Сигнал» поставлял комплектующие для военной техники.

Арбитражный суд принял заявление ВНИИ «Сигнал» к рассмотрению и назначил судебное заседание «по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом с целью введения процедуры наблюдения» на 6 июля 2017 года. До этого момента должник должен представить в суд документы бухгалтерской отчётности, а инспекция Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району Перми — бухгалтерский баланс предприятия-должника, налоговую отчётность и сведения о счетах ПАО «Мотовилихинские заводы». Одновременно Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» должен представить арбитражному суду информацию о соответствии требованиям федерального законодательства кандидатуры Виталия Шемигона, выдвинутого «Сигналом» на должность арбитражного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы».

Напомним, только в июне Арбитражный суд Пермского края принял семь исков к ПАО «Мотовилихинские заводы» на общую сумму более 60 млн руб. Истцами выступают: ООО «ПНППК-Электрон-Контракт», ООО «ПСМ-Снаб», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, АО «АЙСЭЛ-КПО ВС» и др.

ПАО «Мотовилихинские заводы» в течение 2013-2015 годов демонстрировал слабую положительную динамику. Однако, по итогам 2016 года, «сделал шаг назад» и увеличил свои убытки. Выручка МЗ за 2016 год составила 9,77 млрд руб., чуть превысив результат предыдущего года (9,57 млрд руб.). При этом, значительно возрос чистый убыток предприятия — с 536,4 млн руб. в 2015 году до 2, 4 млрд руб. в 2016 году. По итогам первого квартала 2017 года выручка предприятия сократилась на 11,3% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличился и чистый убыток за квартал — с 389,9 млн руб. в 2015 году до 498,4 млн руб. в 2016 году.

ПАО «Мотовилихинские заводы» специализируется на производстве металлургической продукции (специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, блюмсы, поковки, штамповки, литьё), нефтепромыслового и бурильного оборудования, строительно-дорожной техники и артиллерийских систем различных классов.