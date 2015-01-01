Аренда самой дорогой квартиры в Перми стоит 60 тыс. руб. в месяц

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Как сообщает аналитический центр «Медиана», средняя арендная ставка в мае 2017 года в Перми составила 15 тыс. 670 руб. Аренда самой дорогой (трёхкомнатной квартиры бизнес-класса на ул. Пермская, 124) стоила 60 тыс. руб. в месяц.

Самый бюджетный вариант обошёлся бы в 6 тыс. руб. — в Орджоникидзевском районе на ул. Железнодорожная, 10а .

По результатам исследования рынка аренды, сокращение объёма предложений за месяц составило 18%.

При этом большая часть сдаваемых в аренду квартир (23%) находится в Дзержинском районе, почти половина из них — однокомнатные. Больше половины (68%) сдаются с мебелью.

Рост арендной ставки зафиксирован на уровне 4%.

Квартиры без мебели за месяц подорожали на 1,3%.

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