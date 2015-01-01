ЕР проведёт мониторинг точек доступа интернета для онлайн-касс

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Предпринимательская платформа «Единой России» проведёт широкое анкетирование в 85 регионах РФ, чтобы выяснить, в каких населённых пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). Результаты мониторинга будут представлены в конце июня. Об этом заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного совещания партийной платформы.

«Предпринимательская платформа партии разработала анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к сети в населённых пунктах РФ. Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате (для населённых пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету). Анкетирование уже запущено - оно продлится до 26 июня. Члены предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс», — заявил Сазонов.

Он добавил, что в в 81 субъекте РФ уже составлены перечни населённых пунктов, где отсутствуют точки доступа к сети.

«При этом в Москве, Санкт-Петербурге и республике Крым таких пунктов нет. Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостоверными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в принципе», — отметил парламентарий.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали всё возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение провайдеру и так далее). Соответствующее письмо-разъяснение было дано Минфином РФ.

«Таким образом, предпринимательской платформе удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на «онлайн-кассы» по независящим от них обстоятельствам», — рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель предпринимательской платформы Ольга Алексеева остановилась на проблемах, которые члены платформы выявили в ходе первого этапа мониторинга.

«Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, проблемами технического обслуживания, покрытия сетью интернет, стоимостью обслуживания, недостаточной разъяснительной работой», — рассказала она.

По её словам, для предстоящего мониторинга предпринимательская платформа выработала чёткий план действий.

«У нас есть все возможности для того, чтобы провести безболезненное внедрение новой контрольно-кассовой техники в регионах», — заключила Алексеева.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»