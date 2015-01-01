Жители западной части Перми остались без воды

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Компания «Новогор-Прикамье» сообщила, что сегодня с 15 часов отключено водоснабжение в микрорайонах Парковый, Заостровка и д. Кондратово.

Сейчас на Кондратовском водоводе на ул. Локомотивная проводится локализация утечки. «Новогор-Прикамье» поясняет, что после локализации утечки для возобновления водоснабжения планируется сделать переключение и запитать данные микрорайоны с другого водовода.

К 17 часам в Парковом, Заостровке и д. Кондратово подача водоснабжения возобновится, но до устранения повреждения вода будет подаваться с пониженным давлением.

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