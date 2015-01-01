Замглавы Березников не будет оспаривать штраф за езду в пьяном виде

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Пресс-служба Березниковского суда сообщила, что апелляционная жалоба на решение мирового суда о штрафе и лишении права на вождение автомобиля от вице-мэра Березников, наказанного за езду в нетрезвом виде, не поступала. Наши источники в суде также поделились неофициальной информацией, что чиновник не намерен опротестовывать ранее вынесенное решение суда.

Это неофициально подтвердили и в администрации Березников, дополнительно сообщив, что Валерий Рахмуллин совершил правонарушение не в рабочее время и наказывать его за езду в пьяном виде в городской администрации не намерены.

Напомним, что вице-мэр Березников Валерий Рахмуллин в конце марта этого года был задержан нарядом ДПС за рулём служебной машины. Проверка показала, что чиновник был нетрезвым. В его крови находилось 0,49 промилле. Был составлен соответствующий протокол, материалы правонарушения направлены в мировой суд. Первоначально чиновник утверждал, что он хоть был и пьян, просто сидел за рулём автомобиля. Рахмуллин был лишён водительских прав сроком на один год и девять месяцев и должен будет выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

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