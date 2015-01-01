Комиссия по землепользованию и застройке утвердила границы новых охраняемых ландшафтов

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Члены комиссии по землепользованию и застройке единогласно поддержали проект решения о границах ООПТ, — сообщает пресс-служба администрации Перми. Проект будет рекомендован главе города Дмитрию Самойлову для направления в Пермскую городскую думу.

Напомним, 25 апреля Пермская городская дума одобрила проект создания трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Создание охраняемых ландшафтов будет способствовать организации устойчивой системы защиты естественного природного ландшафта и его компонентов, повышению устойчивости природной среды города к антропогенной нагрузке.

Особо охраняемые природные территории «Бродовские лесные культуры», «Язовской» и «Глушихинский Ельник» появятся в соответствии комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения. Охраняемые ландшафты расположены в границах Пермского городского лесничества. Их общая площадь составит 1942,9 га.

Интересно, что были проведены исследования, которые показали уникальное для города биологическое разнообразие видов. В озеровидных расширениях обитают кряквы и ондатры. Также обнаружено обитание нетипичных для водоёмов Перми позвоночных животных — колонии бобров и популяции лягушки озёрной, более характерной для южных районов Прикамья.