Следственный комитет расследует обрушение школы в Пермском крае

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4 июня в посёлке Щучье озеро Октябрьского района обрушилась стена здания школы площадью около 150 кв. метров.

По данным следственного комитета РФ по Пермскому краю, обрушение стены произошло из-за нарушения требований безопасности во время проведения ремонта. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка документов.