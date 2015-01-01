Следственный комитет расследует обрушение школы в Пермском крае


Алёна Лукина
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4 июня в посёлке Щучье озеро Октябрьского района обрушилась стена здания школы площадью около 150 кв. метров. 

По данным следственного комитета РФ по Пермскому краю, обрушение стены произошло из-за нарушения требований безопасности во время проведения ремонта. В результате инцидента никто не пострадал. 

По факту обрушения возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка документов.

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