Кредиторская задолженность больниц в Пермском крае достигла почти 2 млрд руб.

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Кредиторская задолженность больниц в Пермском крае за четыре месяца этого года выросла в три раза и составила 1 млрд 965 млн руб.

По данным «Эха Перми», рост задолженности является техническим, так как на него повлияло начисление заработной платы персоналу больниц за вторую половину мая.

Напомним, ранее о высоком уровне кредиторской задолженности поликлиник в размере 700 млн руб. сообщил в своём докладе перед депутатами краевого парламента глава региона Максим Решетников.

«Новый компаньон»