Краевой бюджет выделил 5,5 млн руб. на проработку вариантов третьего моста через Каму

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сайте Пермского краевого правительства появилось постановление от 07.06.2017 №472-П, согласно которому бюджет Пермского края выделит властям Перми субсидию в размере 430 млн руб. на проведение дорожных работ.

В частности, свыше 413 млн руб. будет выделено на второй этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, а также третьего этапа реконструкции улицы Героев Хасана до ул. 4-я Ферма и участка улицы Героев Хасана от ул. 4-я Ферма до ул. Василия Васильева.

Почти 16 млн руб. — на выполнение проектно-изыскательских работ по проведению ремонта ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.

Также в этом году пермские власти проработают варианты строительства третьего моста через Каму. На эти цели выделено 5,5 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться