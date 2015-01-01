Кредиторская задолженность предприятий в Прикамье увеличилась на 1,1%

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Пермьстат опубликовал данные по кредиторской задолженности предприятий Пермского края на 1 мая этого года.

Суммарная задолженность предприятий, включающая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, составила 1011,4 млрд руб. Просроченная составляющая в ней — 23,3 млрд руб. (2,3%).

Кредиторская задолженность сложилась на уровне 357,1 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 20,6 млрд руб. (5,8%).

По сравнению с предыдущим месяцем, уровень кредиторской задолженности вырос на 1,1%, просроченные долги — на 5%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промпроизводства приходится 81,8%, в том числе 18,6% — задолженность организаций, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром.

654,3 млрд руб. задолжали предприятия по банковским кредитам и займам. В этом сегменте сумма просроченных неплатежей составила 2,7 млрд руб. ( 0,4%).

Сумма дебиторской задолженности предприятий достигла 301,1 млрд руб.

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