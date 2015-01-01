В Прикамье насчитывается более 40 тыс. фактов искажения данных госстатистики

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По словам заместителя прокурора Пермского края Александра Дерышова, в регионе наблюдается рост количества пресеченных фактов искажений государственной статистики.

Так, за 2016 год и четыре месяца 2017 года прокуроры выявили более 40 тыс. фактов искажения данных государственной статистики.В связи с чем было принято свыше 1 тыс. 900 мер реагирования.

«Новый компаньон»