Вылеты из Перми в ОАЭ появятся с 23 октября

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Туроператор Anex Tour будет осуществлять прямые чартерные вылеты из Перми в ОАЭ (Дубай), начиная с 23 октября. Летать авиаперевозчик намерен раз в неделю по понедельникам.

Последний вылет авиакомпания совершит 26 февраля, сообщает Business Class со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

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