Вылеты из Перми в ОАЭ появятся с 23 октября
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Туроператор Anex Tour будет осуществлять прямые чартерные вылеты из Перми в ОАЭ (Дубай), начиная с 23 октября. Летать авиаперевозчик намерен раз в неделю по понедельникам.
Последний вылет авиакомпания совершит 26 февраля, сообщает Business Class со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться