Руководители пермских УК задержаны по подозрению в мошенничестве

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По данным Properm.ru, в Перми сотрудниками правоохранительных органов был задержан директор УК «КОД» Виктор Елупов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Задержанного подозревают в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Одновременно с Виктором Елуповым задержан соучередитель УК «Центр» Владимир Кулешов и экс-директор УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев, которые подозреваются в финансовых преступлениях в составе организованной преступной группы. Владимира Кулешова освободили под подписку о невыезде.

СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю весной 2016 года возбудило дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Обвиняемыми стали экс-руководитель ООО «Информационно-расчетный центр-Прикамье» Вячеслав Криницин, финансист Алексей Сенокосов и учредитель холдинга УК «Развитие территорий Урала» Александр Морозов.

Следователями был доказан факт хищения на сумму 26,8 млн руб. Средства выводились через УК «КОД», УК «Пермская модель комфорта», УК «Профи-дом», УК «Мастер комфорта», с помощью ООО «Мегаполис», которой переводились деньги от УК за фиктивные работы. Криницин получил 4,5 года условно, Сенокосов в апреле 2017 года — 2,5 года общего режима. В международный розыск объявлен Александр Морозов, который на данным момент скрывается на Кипре.