В Перми открылся форум «Елисаветинское наследие сегодня»

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Общественный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва-Пермь-Белая гора. 2017» посвящён столетию гибели членов императорской семьи и их окружения. 8 июня, в день открытия форума в Большом зале краевой филармонии, состоялся благотворительный концерт «Свет Белой горы». Это событие дало старт праздничным мероприятиям, посвящённым столетнему юбилею освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря.

Выступая на открытии форума, глава Прикамья Максим Решетников отметил, что осенью на комплексе закончатся ремонтные работы, что станет отличным подарком к юбилею всем верующим в крае.

«Понадобилось много времени и усилий, чтобы возродить монастырь и сделать его ещё прекраснее, чем сто лет назад. Благодаря всем неравнодушным одна из самых почитаемых святынь Урала продолжает оставаться центром духовности, источником сил и вдохновения на добрые дела и поступки», — сказал глава региона.

Главным научным событием форума стала межрегиональная научная конференция «Претерпевшие до конца. К 100-летию гибели членов Императорской Семьи и их окружения». В мероприятии приняли участие представители государственной власти, специалисты в области туризма и паломничества, представители Пермской епархии, учёные, историки, архивисты, специалисты музейного дела, краеведы из Перми, Алапаевска, Екатеринбурга и Москвы. Центральное место в научной конференции заняли доклады и сообщения, посвящённые Великому Князю Михаилу Романову и расследованию его гибели в Перми. Открыл конференцию глава Пермского края Максим Решетников.

«Самые трагические события в истории царской семьи случились здесь, на Урале и мы чувствуем особую ответственность и сопричастность в связи с этим. Поэтому мы обязаны хранить нашу историю, передавать её уроки нашим детям и внукам, а также думать об увековечивании этой памяти. У одной из пермских больниц будет установлен памятник, названный в честь Елизаветы Федоровны, а сама больница продолжит традиции просвещения и милосердия, которые проповедовала Великая княгиня», — отметил Максим Решетников.

Мефодий, Митрополит Пермский и Кунгурский:

— В год столетия революционных событий ещё раз важно напомнить, а для многих и приоткрыть историю нашего Отечества. Православные верующие и не только верующие, но и интеллигенция, все те, кто интересуется историей, хотели бы знать больше о Елизавете и её страданиях. Эта наша история, её не надо забывать. К ней нельзя относиться однобоко, либо перечеркивать её. Знание нашей истории — это залог того, чтобы мы смотрели уверенно и правдиво в наше будущее.

«Я очень рада тому, что форум проводится в этот очень значимый для пермяков год столетия освящения Белогорского храма, в год 200-летия архимандрита Антонина Капустина, который внёс неоценимую и неоценённую роль в русском присутствии в Святой земле. Вчера мы проводили круглый стол по паломничеству и созданию маршрута царской семьи в доме Смышляева — это ещё один великий ваш соотечественник. Сегодня пройдёт презентация книги Петра Стегния, посвящённая игумену Серафиму Кузнецову, благодаря которому в годы Гражданской войны в 1919-20 годы останки преподобной святой мученицы Елисаветы и княгини Варвары были доставлены в Святую землю», — рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинское-Сергиевское просветительное общество».

Также по приглашению Митрополита Мефодия делегаты форума смогут побывать в Белогорском монастыре. Для них подготовлена экскурсия по монастырю и концерт на Белой горе.

Завершится форум 12 июня крестным ходом памяти Михаила Романова от Свято-Троице-Стефанова мужского монастыря к часовне св. Михаила Тверского. Участники хода возложат цветы к мемориальной доске на здании бывших Королёвских номеров, откуда Великий князь Михаил Александрович и его секретарь Джонсон были увезены на расстрел в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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