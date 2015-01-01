В Прикамье с 10 июня начнётся выдвижение кандидатов на губернаторские выборы

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Фото: Сергей Копышко

9 июня 2017 года было опубликовано решение о назначении выборов губернатора Пермского края. Таким образом, период выдвижения кандидатов в губернаторы начнётся с 10 июня и продлится до 29 июня.

Крайизбирком напоминает, что кандидаты на пост губернатора могут быть выдвинуты только политическими партиями и для регистрации обязаны представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

Количество необходимых подписей избранных глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляемых кандидатом в свою поддержку должно быть 234. Из них не менее 51 подпись должна принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с федеральным законодательством они должны быть собраны в ¾ всех муниципалитетов. Соответствующее решение об установлении количества подписей будет опубликовано на сайте избирательной комиссии Пермского края (http://www.permkrai.izbirkom.ru).

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда при проведении выборов губернатора Пермского края не может превышать 103 млн 641 тыс. 100 руб., из них собственные средства кандидата — не более 10 млн 364 тыс. 110 руб.

Период сдачи документов на регистрацию продлится с 21 июля по 26 июля. С 12 августа начнётся период агитации кандидатов в СМИ.

«Новый компаньон»