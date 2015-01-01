Пермь посетил потомок Романовых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня в Перми открылся V международный форум «Елизаветинское наследие сегодня. Москва-Пермь», который объединит общественные, научные и церковные организации. Его основной целью является подготовка паломнических маршрутов к 100-летию кончины царской семьи. На этот форум также приехал прямой потомок императорской династии Романовых — праправнук Александра III Павел Куликовский-Романов.

В рамках форума пройдёт литургия в Крестовом храме Святителя Митрофана Воронежского, круглый стол «Маршрут памяти императорской семьи — 2018. Региональные паломнические и туристские маршруты», участие в богослужении в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, архиерейская служба в честь праздника Собора Всех Святых в Свято-Троицком кафедральном соборе, экскурсия по Перми и покаянный крестный ход к месту предполагаемого убийства Михаила Романова 12 июня.

Павел Куликовский-Романов родился в 1960 году в Канаде в семье Ральфа Эдварда Джонса и Ксении Куликовской — старшей внучки княгини Ольги Романовой. Позже их семья переехала в Данию, а с 2008 года потомок императорской династии переехал в Москву и сейчас работает директором по развитию датской международной компании, которая специализируется на продаже медицинского оборудования. Много лет он собирает материалы по истории российского императорского дома. В 2008 году Куликовский-Романов передал сотрудникам филиала Государственного исторического музея Палаты в Зарядье, расположенного в бывшей усадьбе Романовых, средства на восстановление геральдического знака рода Романовых — грифона над входной дверью северного фасада палат.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться