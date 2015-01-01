Краевые депутаты поддержали программу развития Пермского края, представленную Максимом Решетниковым

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Фото: Константин Долгановский

В четверг, 8 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края глава региона Максим Решетников обозначил основные направления развития края на ближайшие годы. В докладе говорилось о развитии здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, информационных технологий, культуры, образования. Краевые парламентарии единогласно поддержали доклад Максима Решетникова.

Ирина Корюкина, депутат Законодательного собрания Пермского края, ректор Пермского государственного медицинского университета:

— С одной стороны — закономерно, с другой — достаточно неожиданно, что первый, главный и очень подробно прозвучавший вопрос, — это вопрос о здравоохранении. Мы все понимаем, что здоровье — это самое важное, оно касается абсолютно всех, кто живет в Пермском крае. Отрадно, что Максим Геннадьевич показал глубокое погружение в проблему, за четыре месяца он обнаружил, нашёл и достаточно смело озвучил те основные болезненные точки, которые сегодня есть в медицине Прикамья. Это, прежде всего финансирование, организация работы, кадры. Поэтому те подходы, которые прозвучали, очень обнадеживают.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:

— Доклад очень содержательный. Тема, которая очень близка для жителей нашего округа, — это тема здравоохранения. Есть новое движение, новая жизнь. Это надо поддерживать, чтобы наш регион стал не только конкурентоспособным, но и лидером. Ещё полгода назад я говорил, что у нас очень мощный потенциал — это наши люди. Грамотные, подготовленные. У нас есть хорошие научные центры, университеты. И это преимущество, которое нужно монетизировать и достигать успеха. Максим Геннадьевич обозначил, что промышленность является ядром развития Пермского края. Точки роста возникают вокруг промышленности. У нас недавно был министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специальные инвестиционные контракты начинают работать. Мы должны быть конкурентными. Очень грамотно сказано и по поводу Чусового — нам надо научиться «продавать» эту территорию как площадку для инвестиций. Это очень интересная штука, есть налоговые льготы, которые точно должны заинтересовать бизнес, который хочет приехать на нашу территорию.

Источник — администрация губернатора Пермского края