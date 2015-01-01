ПЦБК запускает проект с объёмом инвестиций в 1,4 млрд руб.

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В четверг, 8 июня, глава Прикамья Максим Решетников посетил с рабочим визитом Пермский целлюлозно-бумажный комбинат (ПЦБК). Глава края осмотрел производство и ознакомился с инвестиционным проектом «Сила картона», который стал предметом меморандума, заключенного на Петербургском экономическом форуме с дочерним предприятием ПЦБК — «Уралбумагой».

Глава региона осмотрел производственные цеха и отделы, познакомился с процессом переработки макулатуры и производства бумаги на бумагоделательной машине Б-2300 и демонстрацией свойств инновационных RCB-картонов. Исполнительный директор комбината Евгений Глезман ознакомил главу региона с технологией проклейки бумаги при помощи крахмала, маркировкой и упаковкой готовой продукции. Также он продемонстрировал склады готовой продукции.

В рамках визита Евгений Глезман провёл презентацию инвестиционного проекта «Сила картона».

Напомним, проект предусматривает увеличение производства до 60 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции составят около 1,4 млрд руб. Меморандум, в котором сказано, что банк ВТБ рассмотрит возможность финансирования в Пермском крае инвестпроекта по комплексной модернизации картоноделательной машины КП-06, подписали Пермский край, банк ВТБ и компания «Уралбумага» (холдинг ПЦБК).

На предприятии «Уралбумага» будет создана линия по переработке макулатуры мощностью 400 тонн в сутки, что позволит увеличить производительность картоноделательной машины КП-06 с 57,6 до 115 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит снизить расходы энергоресурсов на тонну выпускаемой продукции, повысить качество и начать выпуск нового вида продукции — облицовочного картона для производства гипсокартонных листов и RCB-картонов. Виды картона и бумаги, планируемые к выпуску, должны заменить на рынке импортные материалы.

Глава Пермского края по итогам встречи отметил, что в крае формируется кластер, связанный с переработкой леса и макулатуры. Продукция, которую будет выпускать комбинат, поставляется в другие компании региона — на пищевые предприятия, на производства стройматериалов.

«Это инновационная продукция, которая востребована рынком. Стоит заметить, что не просто расширяется доля компании на рынке, а расширяется сам рынок — новые картоны замещают пластик, другие виды продукции. Мы удлиняем цепочку создания добавленной стоимости на территории края, создаём новые рабочие места, новые налоги. Эти рабочие места — это долгосрочная занятость, жизнь целого микрорайона Голованово, 11 тыс. пермяков смогут трудоустроиться на производстве», — сказал Максим Решетников.

Генеральный директор ОАО «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат» Александр Сухановский отметил, что проект «Сила картона» способствует сохранению лесов, что позволяет экономить более 1 млн куб. м древесины в год (около 10% древесины, добываемой во всём Пермском крае).

Источник — администрация губернатора Пермского края

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