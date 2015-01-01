Последние 8 квартир по уникальной цене: не упусти возможность купить квартиру в ЖК «Альпийская горка»!

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В первые холодные дни лета компания PAN City Group предлагает «горячие цены» на последние восемь квартир в ЖК «Альпийская горка» (ул. Чернышевского)!

Снижена стоимость на последние одно- и двухкомнатные квартиры в домах «Жасмин», «Гиацинт» и «Тюльпан».

Теперь однокомнатную квартиру площадью от 38,8 кв.м вы можете приобрести по финальным ценам с максимальной скидкой за 2,55 млн руб., а двухкомнатную квартиру площадью 56,3 кв. м с максимальной выгодой до 154 тыс. руб. по цене 3,45 млн. руб.

Все квартиры с отделкой «под ключ». Жилой комплекс сдан! Свидетельства получены!

Финальные цены дают вам замечательную возможность реализовать идеи:

Если вы молодая семья , которая желает начать самостоятельную жизнь вне родительского очага.

Если вы хотите создать своим родителям комфортные условия проживания и перевести их поближе к себе.

Если вы опытный инвестор и желаете выгодно вложить свои средства в надёжный проект с целью получения быстрого дохода.

Воспользовавшись шансом купить последние квартиры по «горячим ценам», вы приобретете качественное новое жильё без прошлого, и, самое главное, с отсутствием ремонтных работ за стенкой. Современный жилой комплекс «Альпийская горка» — это квалифицированная охрана и красивые современные фойе в мраморной плитке, это закрытая охраняемая территория с семью детскими безопасными яркими площадками, магазинами, парковкой.

Присоединяйтесь к счастливчикам, живущим в ЖК «Альпийская горка»!

Сделайте себе и своей семье самый значимый подарок с выгодой до 154 тыс. руб.!

Лучшим летним подарком для любимых клиентов от компании PAN City Group будет бесплатное ведение сделки «под ключ», эксклюзивная рассрочка с беспроцентным периодом до года при различных размерах первоначального взноса, а также ипотека на льготных условиях от банков-партнёров.

Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!

Узнайте подробности акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел. (342) 257-17-17.

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