Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 9 по 16 июня

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Предстоящий длинный уикенд полон событий. Состоится фестиваль «Камский берег», онлайн-трансляция форума «Ученые против мифов» и очередная «Суббота на набережной». Можно увидеть выставку «Всем лесам лес», отправиться в плавание на «Корабле поэтов» и посетить закрытие юбилейного театрального сезона «Балета Евгения Панфилова». Но главные события новой недели будут сосредоточены вокруг празднования Дня города.

Празднование Дня города (0+) начнется накануне официальной даты — вечером 11 июня у памятника Василию Татищеву. В 22.30 начнётся концерт и откроются развлекательные площадки. Всех пришедших ждут угощения в виде калачей и кваса, а также развлекательная программа с участием цирковых артистов, фотосессия и другие сюрпризы. Пространство вокруг памятника наполнится интерактивными развлечениями, особыми гостями события станут «ожившие маски» — символы карнавального шествия «Пермское яркое». В полночь для собравшихся состоится лазерное пиротехническое шоу.

Сквер имени Татищева, 11 июня, 22.30

12 июня в 11:00 на Аллее доблести и славы пройдёт церемония закладки семи новых плит, посвященных знаковым для города событиям и личностям; в 12:00 в центре Перми пройдёт традиционное карнавальное шествие «Пермское яркое». У Театра-Театра состоится концерт, который продлится до вечера. На городской эспланаде будет дан старт сразу нескольким разноформатным фестивалям и турнирам: всероссийский фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе», международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога», открытый турнир Перми по уличному футболу PANNA, фестиваль боевых искусств Пермского края и городской турнир по бадминтону.

На главной сцене в 21:00 состоится выступление Сергея Лазарева, традиционный фейерверк начнётся в 23:00.

Всего на протяжении 12 июня в Перми пройдёт около 300 праздничных событий.

12 июня

Киноцентр «Премьер» также подготовил программу, посвящённую Дню города. В программе «День города в «Премьере» (0+) фильмы, снятые в Перми и Пермском крае, а также фильмы, снятые пермскими режиссёрами и/или по сценарию пермских авторов. Зрители увидят семейный фильм «Дневник мамы первоклассника», документальное кино «Пермь-Юрятин. Транзит 1916», «Ещё один год» по сценарию Любови Мульменко, «Время первых», которое снималось в Пермском крае, и «Географ глобус пропил» по одноимённому роману Алексея Иванова.

Киноцентр «Премьер», 12 июням

Парк им. Горького

Собственную программу на День города подготовил парк им. Горького:

12.00 — 13.00. Детский спектакль «Мульти-Пульти» в Театре Бабушки Ротонды.

12.00 — 17.00. На протяжении всего дня на центральной площади — бренд-герои парка и костюмированные ходулисты. Пластический театр представит уличный перфоманс «Мимы в Парке». Ребята смогут построить картонную Пермь в центре площади.

14.00 — 16.00 Пройдет развлекательная программа на главной сцене. Зрителей ждут увлекательные задания, конкурсы и розыгрыши призов от парка Горького и партнеров мероприятия.

15.00 — 17.00. Спектакль «Чудеса в чемодане» на центральной площади.

18.00 — 21.00. На малой сцене юмористический перформанс «Снимаем кино!»

19.00 — 22.00. В зелёном театре пройдет «Сальса-вечеринка», где можно взять пару уроков на танцевальных мастер-классах.

20.00 — 22.00. На центральной площади выступают победители фестиваля «ArtPark» — танцевальный проект «Steeppeppers».

20.00 — 23.00. На «Улице страха», которая расположилась за бывшим «Домом Дракулы», пройдет анимационная программа.

Парк им. Горького, 12 июня

В Усть-Качке уже второй раз пройдёт фестиваль «Камский берег» (0+). В течение двух дней запланировано множество событий, связанных с практиками поддержания здоровья для души и тела. Зрителей ждут консультации психолога, экскурсии в лес с экологом, коллективное приготовление еды на пляже, пляжный волейбол, пляски под этнические барабаны и мастер-классы. Не обойдётся и без воздушных змеев. Из особо экзотических развлечений — модные плавучие доски сап, на которых сможет прокатиться любой желающий. Будут работать ретро-площадка с танцами под духовой оркестр и семейная площадка «Город детства». Также запланированы выступления пермских групп «Паюя» и The Peoples. Главной приглашённой звездой будет Сати Казанова, которая поделится своим опытом здорового образа жизни. Открытие фестиваля состоится 10 июня в 12:00, а завершится двухдневный праздник 11 июня большим танцевальным open-air до 22:00.

Подробная программа на сайте события https://kamabereg.wordpress.com/program.

Курорт «Усть-Качка», 10 и 11 июня, с 12:00

Пермяков ждёт очередная «Суббота на набережной» (0+). С 12:00 пройдут спортивные активности — йога, тренировки под руководством ведущих тренеров города, мастер-классы по кроссфиту, футбольному фристайлу и слэклайну. С 14:00 до 17:00 на набережной можно поиграть в настольные игры от игротеки «Мастер игры. В 14:00 состоится уличный спектакль театра Пермского государственного национального исследовательского университета «ПТАХ», а в 16:00 стартует гонка и парад яхт.

Также в этот день пройдет творческая встреча со скрипачом Константином Трокаем, выставка ретро-автомобилей, мастер-класс «Сальса для начинающих». В течение дня можно будет посетить интеллектуальные игры и ремесленный ряд. Завершится субботний день концертом «Кубок юмора», хедлайнером которого станет команда КВН Пермского края «Сборная бывших спортсменов».

Набережная Камы, 10 июня, с 12:00

Там же, на набережной, пройдут события летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В концертной программе «Прекрасное на Каме» состоятся выступления джазового ансамбля и камерного оркестра.

Музыкальная программа начнется в 18:00 с выступления джазового ансамбля «Роман Аверин Project»: Максим Горбунов — контрабас, Стас Козельский — барабаны, Роман Аверин — гитара, он же — руководитель коллектива. К трио присоединится уже известный пермской публике американский блюзовый певец Стивен Бостер. Программа, которую подготовили музыканты, включает в себя джазовую классику в оригинальных аранжировках и драйвовые композиции с элементами фанка и блюза.

В 19:30 праздничный концерт на набережной продолжит камерный оркестр «B-A-C-H» (Екатеринбург). В программе — переложения классических произведений, джазовых композиций, сочинений в стиле кантри, лучших образцов рок-музыки. Прозвучит музыка Моцарта и Чайковского, Манчини и Гершвина, Колмана и Эллингтона. Дирижёр — Николай Усенко. Соло на саксофоне — заслуженный артист РФ Владислав Талабуев. Концертная площадка будет работать до 21:00.

10 июня фестиваль продолжится. На набережной пройдут выступления уличных театров, бесплатные тренировки, гонка яхт, выставка ретро-автомобилей и другие события.

Набережная Камы, 9 июня, 18:00

Там же, на набережной, стартует фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства» (0 +). Художники из России и Прибалтики создадут скульптуры из сена и песка, и за процессом создания смогут наблюдать все прохожие.

Работы по созданию арт-объектов продлятся с 12 по 17 июня, после чего ещё на протяжении месяца скульптуры будут оставаться на набережной.

Набережная Камы, с 12 июня

Меломаны ни за что не пропустят завершение цикла исполнений великих ораторий оркестром и хором MusicAeterna. Под управлением Теодора Курентзиса будет исполнен Реквием (6 +) Вольфганга Амадея Моцарта. За час до начала концерта зрители с билетами смогут посетить лекцию музыковеда Анны Фефеловой.

Пермский театр оперы и балета, 15 июня, 19:00

Музей пермских древностей проведёт онлайн-трансляцию форума «Ученые против мифов» (12+). В этот день в музее можно послушать выступления ведущих российских антропологов и историков, встретиться с единомышленниками и обсудить самые интересные выступления. Из-за разницы во времени пермяки смогут виртуально «присутствовать» на семи лекциях научно-просветительского форума. В 13:00 состоится официальное открытие форума, после чего стартует лекция Виталия Егорова «Коты, бизоны и пехотинцы Марса: красная планета по версии некоторых мировых СМИ». В 13:45 специалист по теории взрывов Михаил Бубнов прочитает лекцию «Разрушая миф о Мохенджо-Даро: супер-компьютер «Ломоносов» против ядерной войны древности», в 14:25 зрители узнают, не повторим ли мы судьбу динозавров и пермских звероящеров в рамках лекции Алексея Собисевича «Легенды и мифы о «супервулкане».

Подробную программу форума можно найти на сайте Антропогенез.ru.

Музей пермских древностей, 10 июня, с 13:00

Ещё одну публичную лекцию — на этот раз в «реале», а не в трансляции — прочтёт доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории ПГНИУ, профессор Павел Рахшмир. В лекции «Между Трампо-филией и Трампо-фобией» (16+) учёный предложит поразмышлять о том, как Дональд Трамп совершил прыжок из бизнеса в политику. Какой тренд ему удалось оседлать? Трамп и Россия: каковы надежды, и какова реальность? Эксцентризм Трампа и американская политическая система...

Размышления профессора Рахшмира основаны на изучении современных американских источников.

Бар Kavinsky (ул. Ленина, 54), 11 июня, 19:00

В Перми открылась выставка, посвященная русскому лесу, — «Всем лесам лес» (0+). Красота леса и его значение для современного человека будут представлены через художественные произведения и научные раритеты, старинные рукописи и фотографии, инсталляции и видеоарт. Помимо произведений из коллекции Пермской галереи будут показаны экспонаты из Пермского и Ильинского краеведческих музеев, Пермского государственного национального исследовательского университета, частных собраний.

Пермская художественная галерея, до 16 июля

«Корабль поэтов»

В очередной раз отправится в плавание «Корабль поэтов» (16+). Во время трёхчасовой прогулки состоится отборочный тур среди авторов, на котором выберут тех, кто пройдёт во второй этап поэтического фестиваля «Компрос». В отборочных чтениях примут участие поэты из Пермского края, а также из других регионов — поэты из Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов России. Также на теплоходе выступит музыкальная группа «Дуэт Келли», которая исполнит ирландские и шотландские песни.

Речной вокзал, 16 июня, 15:00

На закрытии юбилейного сезона театра «Балет Евгения Панфилова» (12+) зрители увидят выступления всех театров Евгения Панфилова — основной труппы, «Балета толстых» и «Бойцовского клуба».

Большой зал филармонии, 15 июня, 19:00

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