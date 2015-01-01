На ремонт Северной дамбы в Перми будет потрачено 350 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

По словам начальника городского департамента дорог и транспорта Ильи Денисова, ремонт Северной дамбы в Перми начнётся в ночь с 16 на 17 июня. Движение будет полностью перекрыто на два месяца, а через полтора месяца возобновится, но только по части дороги. Откроется Северная дамба полностью 1 сентября.

По его словам, если бы было принято решение — проводить ремонт Северной дамбы по полосам, чтобы полностью не перекрывать движение, то ремонт удалось бы закончить не раньше ноября этого года.

На время ремонтных работ движение автобусов: №77, 32, 4, 68 будет организовано через Среднюю дамбу. Так как в это же время будет вестись ремонт дороги на участке от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта поэтому маршрут троллейбусов будет проходить по кольцу до пл. Дружбы, движение автобусов — по Средней дамбе через ул. Островского, Екатерининскую, в обратном направлении — через ул. Луначарского с выходом на Среднюю дамбу. Конечной точкой перекрытия станет Разгуляй.

Для обеспечения доступности выезда жителей микрорайона Рабочий посёлок в центр будет увеличено количество единиц подвижного состава на маршруте автобуса № 62 и №75.

На самом узком участке дамбы будет организован пешеходный переход.

По словам главного инженера МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, состояние дорожного полотна на Северной дамбе близко к критическому, так как транспортный поток тут постоянный. После капремонта скорость трамваев на данном участке увеличится.

Финансирование всех работ осуществляется за счёт городского бюджета — около 350 млн руб. Большая часть средств пойдёт на замену трамвайного полотна и контактной сети, а также установку индивидуального борта и плитного покрытия.

Подрядчиком стало ООО «ТСИ-Пермь».

Напомним, последний ремонт Северной дамбы производился 21 год назад, в 1995-1996 годах движение на этом участке было закрыто для всех видов транспорта на два года.

В последние годы этот участок ремонтировался. В частности, менялось цементно-бетонное покрытие. Трамвайные пути прослужили 21 год. За последние два года на данном участке произошло много серьёзных ДТП в связи с тем, что основание и шпалы трамвайных путей были полностью изношены, и трамваи съезжали с путей.