За месяц индекс цен промпроизводителей в Прикамье увеличился на 0,2%
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Пермьстат представил статистику по индексам цен производителей промтоваров в Прикамье за май этого года.
По сравнению с прошлым месяцем? он увеличился на 0,2%. За первый квартал рост составил 4,2%.
Так, самый высокий рост продемонстрировали цены на полезные ископаемые (2,1%). Негативную динамику показали цены в обрабатывающих производствах (0,6%).
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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