За месяц индекс цен промпроизводителей в Прикамье увеличился на 0,2%

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Пермьстат представил статистику по индексам цен производителей промтоваров в Прикамье за май этого года.

По сравнению с прошлым месяцем? он увеличился на 0,2%. За первый квартал рост составил 4,2%.

Так, самый высокий рост продемонстрировали цены на полезные ископаемые (2,1%). Негативную динамику показали цены в обрабатывающих производствах (0,6%).

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