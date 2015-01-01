Выставка «Ноль отходов» откроется в Перми 14 июня

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает «Гринпис», передвижная выставка «Ноль отходов» откроется в Перми 14 июня. Экспозиция будет располагаться прямо в автобусе, переделанном под художественное пространство.

Выставка расскажет, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор и как быть счастливым без лишних покупок, а также ответит на самый важный вопрос «Что делать с мусором в России?». Посетители получат ответы на практические вопросы: как делать одежду из пластиковых бутылок, как установить несколько баков на маленькой кухне, где можно сдать отходы на переработку.

Рядом с автобусом откроется киношатёр с экологическими фильмами и детский уголок, где можно будет рисовать карандашами из переработанных отходов.

Напомним, маршрут передвижной выставки проходит через 15 городов России: Воронеж, Ростов-на-Дону, Саратов, Саранск и Оренбург, Уфу, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Москву.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться