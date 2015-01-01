В проекте «Управляем вместе» зарегистрировалось более 1800 пользователей

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Как сообщил сегодня на заседании краевого правительства министр информационного развития и связи Павел Шевыров, первые сообщения от пользователей проекта «Управляем вместе» поступили в обработку. Глава края Максим Решетников распорядился обеспечить оперативную реакцию муниципалитетов на сообщения пользователей.

Максим Решетников отметил, что проект «Управляем вместе» набирает обороты.

«Три недели назад у жителей Пермского края появилась возможность написать жалобу о некачественных работах по дорожному ремонту. За ответы на жалобы несут ответственность руководители. На очередном совете глав муниципалитетов мы рассмотрим этот вопрос», — напомнил глава края.

Павел Шевыров рассказал, что жители края, зарегистрированные в проекте «Управляем вместе», уже сообщают о некачественных работах на дорожных объектах, укладке асфальта в дождь. Во вторник, 6 июня, к народному контролю подключилась Общественная палата Пермского края: 70 инспекторов будут помогать контролировать подрядчиков. Специалисты министерства информационного развития провели обучение для инспекторов, рассказали, как работать с сервисами обратной связи.

Напомним, в интерактивном проекте «Управляем вместе», инициированном главой Пермского края Максимом Решетниковым, доступна информация о строительстве и ремонте 334 региональных и муниципальных дорог, благоустройстве 800 дворов и пяти парков, 89 проектах инициативного бюджетирования, 13 спортивных и социальных объектах. Сейчас в проекте зарегистрировано более 1 тыс. 800 пользователей.

С 22 мая жители региона могут сообщать о проблемных случаях строительства, реконструкции и ремонта дорог по 35 региональным и 104 муниципальным дорожным объектам. Сообщения принимаются от зарегистрированных пользователей: для этого нужно создать аккаунт в личном кабинете проекта «Управляем вместе». В течение восьми рабочих дней по каждому сообщению будет дан официальный ответ.

Максим Решетников поручил Павлу Шевырову обеспечить оперативную реакцию на сообщения о подрядчиках, которые некачественно организовали контроль за укладкой асфальта. Информацию о таких случаях глава края распорядился доводить до муниципалитетов в течение суток.

«Нужно контролировать и заставлять переделывать. Пусть подрядчики платят из своего кармана за отсутствие должного контроля над работами на объектах», — заявил глава края.

Максим Решетников обратил внимание, что в системе зарегистрировано всего 334 дорожных объекта, а информация о подрядчиках и возможность подать жалобу — только по 104. Максим Решетников дал задание в течение недели разместить информацию обо всех объектах.

«В дальнейшем мы будем открывать дополнительные возможности для жителей контролировать ход выполнения работ. С начала июля можно будет сообщать о проблемах дворовых территорий и общественных пространств. Дальше будем раскрывать информацию о других объектах: здравоохранения, образования, связи», — рассказал о развитии проекта Павел Шевыров.

Источник — администрация губернатора Пермского края