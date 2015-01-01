В июне депутаты заксобрания отработают сразу две «пленарки»

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В этом месяце состоится два заседания Законодательного собрания Пермского края. Завтра, 8 июня, пройдёт первое, перенесённое с мая, и 22 июня — плановое заседание. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, майское заседание заксобрания перенесли на 8 июня в связи с тем, что ожидались изменения в федеральном законодательстве. Депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении проект федерального закона №114619-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит новый механизм реализации избирательного права граждан, которое при проведении выборов будут находиться вне места своего жительства.

Пока эти нововведения не вступили в силу, депутаты краевого заксобрания не смогли рассмотреть постановление о назначении выборов, которое изначально планировалось рассмотреть 1 июня.