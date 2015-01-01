Компания Евгения Фридмана победила в четырёх из девяти конкурсов на обслуживание скорых в Перми

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил владелец транспортного холдинга «Феникс-Менеджмент» Евгений Фридман, их организация с 1 июня приступает к обслуживанию четырёх подстанций в Перми: Центральной, Дзержинской, Мотовилихинской и Свердловской. Подстанции будут обслуживать.

Напомним, девять аукционов на предоставление 88 автомобилей для нужд скорой медицинской помощи были объявлены «Пермской городской станцией скорой медицинской помощи» для станций, работающих в центре Перми, на Гайве, Вышке-2, в Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах — 2 мая.

Контракт с поставщиком будет заключён на срок с 1 июля 2017 года по 1 декабря 2019 года. Общая начальная максимальная стоимость контракта составила 589 млн 135 тыс. 902,48 руб.

По словам Евгения Фридмана, по четырём станциям скорой помощи в Перми сумма контракта составила, примерно, 350 млн руб.

Отметим, начиная с этого года, к автотранспорту служб скорой медицинской помощи установлены новые требования. Так, срок эксплуатации автомобилей на момент оказания услуг не должен превышать пяти лет. Стоимость одного машино-часа проиндексирована по годам и составляет: в 2017 году — 303,00 руб., в 2018 — 317,17 руб., в 2019 — 331,24 руб.

В 2016 году компания Евгения Фридмана уже пыталась получить контракты на обслуживание скорых в Перми. Но после того, как проиграла в аукционах на обслуживание подстанций в Индустриальном и Дзержинском районах, а также на Вышке-2 ООО «Эффективная система здравоохранения» и ООО «Кода-групп» — обвинила конкурентов в срыве контрактов. Как известно, автомобили новых подрядных организаций вышли на линии с опозданием, в связи с чем главврач скорой помощи вынужден был заключить допсоглашение к существующим договорам с ООО "Феникс- Менеджмент".





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