Заключение о взаимодействии между краевой прокуратурой и заксобранием одобрил профильный комитет

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Сегодня комитет по госполитике в заксобрании одобрил заключение очередного соглашения о взаимодействии с краевой прокуратурой. Старший помощник по взаимодействию с органами власти Вероника Файн отметила, что это соглашение заключается с 2014 года. Оно необходимо для того чтобы прокуратура могла проверять проекты ещё не принятых законопроектов.

По её словам, за последние три года прокуратура Пермского края проверила более 500 законопроектов и вынесла более 100 предложений и замечаний по ним.