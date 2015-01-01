Авиарейсы из Кирова и Нижнего Новгорода в Пермь отменены
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Как сообщается на сайте авиаперевозчика — компании Dexter — рейсы: Киров-Пермь, Пермь-Нижний Новгород — отменены.
«Все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством РФ», — поясняют в авиакомпании.
По данным радио «Эхо Москвы в Кирове», причиной отмена полётов стало прекращение бюджетного финансирования этих авиамаршрутов.
«Новый компаньон»
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