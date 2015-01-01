10 молодых пермских нефтяников стали лучшими в компании

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Лукойл

10 работников организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье стали лауреатами ежегодного корпоративного конкурса «Лучший молодой специалист года». На почётное звание в 22 номинациях претендовали 122 человека из всех регионов деятельности компании.

Комиссия оценивала молодых специалистов по множеству параметров, в том числе по успехам в труде, активности в общественной жизни, участию в научно-технической и рационализаторской работе. В число лауреатов корпоративного конкурса «Лучший молодой специалист года» вошли Антон Сюткин, Алексей Жаков, Мария Перевощикова и Станислав Попов из «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Василий Краев, Екатерина Шанина и Кирилл Малков из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Светлана Гончарова из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», Марина Романова из «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» и Роман Зайцев из филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в Перми.

Победители конкурса получили денежные премии, попали в кадровый резерв компании «ЛУКОЙЛ» и пройдут развивающие стажировки.

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