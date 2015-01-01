В Театральном сквере откроется фотовыставка чудес благотворительности

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В четверг, 8 июня, в Театральном сквере откроется выставка «Чудеса в тебя верят!», на которой представят фотографии с рассказами о том, как жители Пермского края помогают сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями. Гостями станут дети, жизни которых были спасены благодаря неравнодушным людям.

На выставке будут представлены 30 самых чудесных историй за всё время существования благотворительного фонда «Дедморозим». Зрители смогут увидеть истории о том, как жизнь ребёнка продлили на 30 лет, воспитаннице детдома нашли маму за Полярным кругом и многое другое.

«Более 1 млн жителей Пермского края приняли участие в проектах «Дедморозим» и, конечно, эта выставка про них и для них. Мы хотим, чтобы как можно больше людей лично убедились — вместе мы способны на настоящие чудеса. Ещё мы хотим сказать большое детское спасибо каждому, кто их совершает и заодно вдохновить на это всех остальных», — отмечает координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Открытие фотовыставки состоится 8 июня в 19.00 в сквере у Оперного театра. Всех гостей ждут чудеса от фокусника и обзор тех чудес, которые совершили сами пермяки. На мероприятие приглашены дети, которым они помогали — Ксюша Киселева, победившая рак крови, Алиса Петунина, заново научившаяся дышать, Никита Кобус с папой, ставшим для него донором печени, и другие ребята.