Пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 14,2%
Пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» за пять месяцев этого года вырос на 14,2% и составил 453 тыс.77 человек.
Так, пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 8,5% (406 тыс. 727 человек), на международных линиях на 112,7% (46 тыс. 350 человек).
С января по май в пермском аэропорту было выполнено 2 тыс. 793 взлётно-посадочных операции, из которых 2 тыс. 305 — регулярных и 488 — чартерных.
32% пассажиров воспользовались услугами «Аэрофлота», 27% — S7, 13,6% — «Победы» и 10% — «России».
Самыми востребованными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. Среди международных: Анталья, Нячанг, Гоа, Пхукет и Бангкок.
В мае 2017 года рост пассажиропотока составил 29,3%. Самыми популярными направлениями в мае стали Москва, Анталья, Санкт-Петерберг, Сочи, Энфида, Казань, Ларнака, Даламан, Ираклион и Самара.
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